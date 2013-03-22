Влада Кіпру вводить безпрецедентні обмеження у фінансовому секторі

У п'ятницю, 22 березня, Кіпр переводить фінансову систему в режим надзвичайного стану. До парламенту внесено антикризовий пакет законопроектів, що обмежує рух капіталу та зняття готівки. Розрахункові рахунки можуть бути переведені в депозити. Безпрецедентних у корпоративній історії обмежень не вистачить для реанімації банківської системи: Кіпру залишилося зібрати близько 3,5 млрд євро.

Фактично, це надзвичайний стан, говорять джерела грецької газети Vima, яка опублікувала список поправок до місцевого законодавства, за які парламент Кіпру може проголосувати в п'ятницю.

У документі дев'ять пунктів. Перший законопроект передбачає формування Фонду національної солідарності, до якого будуть внесені активи пенсійних фондів компаній з державною участю в капіталі, частка державного майна, облігації, забезпечені майбутніми доходами від розробки газових родовищ на шельфі, і, можливо, частина власності Кіпрської православної церкви, передає Газета.RU.

Другий законопроект переглядає процедуру банкрутства кредитних організацій. Він пов'язаний із третім - схемою захисту депозитів у процесі консолідації банківської системи, і четвертим - законом про створення спеціального фонду для гарантій вкладникам. Це потребує зміни закону про банківську систему - п'ята поправка.

Влада Кіпру вирішили розділити два найбільші банки країни - Bank of Cyprus і Laiki. Баланси кредитних організацій перевантажені безповоротними боргами. План реструктуризації передбачає виділення з активів Laiki портфеля «поганих боргів», його викупить уряд. Аналогічна модель може бути застосована і до Bank of Cyprus - найбільшого банку Кіпру. "Токсичні" активи банків перейдуть до держави. Якісні портфелі будуть об'єднані на базі нової кредитної організації.

Кіпрські банки закриті до вівторка, 26 березня. Щоб запобігти масштабний відтік капіталу після їх відкриття - обсяг депозитів становить близько 70 млрд євро - уряд вирішив ввести обмеження на виведення капіталу. Окремо прописана необхідність ухвалення закону про антикризове управління фінансовою системою. Дві останні поправки передбачають зміну податкового режиму (раніше розглядалася можливість підвищення ставки корпоративного податку з 10% до 12,5%) і розвиток кооперації в рамках нового закону про кооперативні товариства.

Антикризове законодавство дає уряду можливість призупинити будь-які проведення за банківськими рахунками і обмежити зняття готівки.

Кіпр має до понеділка зібрати 5,8 млрд євро. Ця умова отримання додаткового фінансування у розмірі 10 млрд євро з боку європейської трійки кредиторів - Міжнародного валютного фонду, Центробанку Європи та Єврокомісії. Раніше «трійка» пропонувала взяти гроші в національній банківській системі шляхом списання з депозитів. Проект спровокував кризу фінансової системи Кіпру та масштабні соціальні протести. Парламент Кіпру провалив його більшістю голосів.

Як повідомляв УНІАН, Кіпр звернувся за допомогою до РФ, проте про конкретні домовленості інформації поки немає. Мова йде про частки в банках і проекти з розробки газових родовищ на Кіпрі.