Кіпр не зміг домовитися з Росією про виділення необхідної йому фіндопомоги - Мінфін Кіпру

Кіпр не зміг домовитися з Росією щодо необхідної фінансової підтримки, повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на кіпрського міністра фінансів Міхаліса Сарріса.

За словами очільника Мінфіну Кіпру, обидві країни поки не домовилися про продовження терміну погашення кредиту на 2,5 млрд євро і перегляд його умов, проте можливість дійти такого рішення залишається.

"Я думаю, ми не зможемо одержати ту підтримку, яку ми хотіли одержати, - фінансову допомогу. Ми поки не готові узгодити остаточне рішення з цього питання. Але ми маємо повернутися додому, тому що все стає ще серйознішим", - сказав М.Сарріс, повідомляє РІА «Новости».

Кіпрська делегація просила у Росії не лише продовження позики, а й новий кредит на кілька мільярдів євро в обмін на частку в банках і енергетичних активах острівної держави. Крім того, міністр фінансів Кіпру не виключав можливості залучення державних і приватних інвестицій з Росії.

У 2011 році Росія надала Кіпру позику у розмірі 2,5 млрд євро терміном на 4,5 роки під невисокий порівняно з вимогами міжнародних ринків відсоток - 4,5% річних. Влітку 2012 року Кіпр звернувся до Росії за новим кредитом, вже на 5 млрд євро, але він не дістав схвалення російських властей. Після цього Нікосія попросила Москву пролонгувати наявний кредит на п'ять років.

Як повідомляв УНІАН, Туреччина заявила, що оскаржить будь-які дії Кіпру з дослідження родовищ природного газу в його територіальних водах для залучення інвестицій і порятунку своєї економіки. В уряді Туреччини заявляють, що «цей ресурс належить двом громадам, і майбутнє цього ресурсу не може бути предметом особистого вольового рішення південної частини Кіпру. Ми зможемо діяти проти таких ініціатив за необхідності... Про ексклюзивне використання цього ресурсу Південним Кіпром не може бути й мови... Це неприйнятно».

Тим часом, у п'ятницю, 22 березня, Кіпр переводить фінансову систему в режим надзвичайного стану. До парламенту внесено антикризовий пакет законопроектів, що обмежує рух капіталу та зняття готівки. Розрахункові рахунки можуть бути переведені в депозити. Безпрецедентних у корпоративній історії обмежень не вистачить для реанімації банківської системи: Кіпру залишилося зібрати близько 3,5 млрд євро. Фактично, це надзвичайний стан.