Валовий зовнішній борг України в 2012 році зріс до 135 млрд дол.

Валовий зовнішній борг України у 2012 році збільшився на 7%, зокрема за IV квартал - на 2%, до 135 млрд дол.

Відповідні дані оприлюднено на сайті Національного банку України.

Зовнішній борг органів державного управління і органів грошово-кредитного регулювання у 2012 році скоротився на 1,2 млрд дол., або на 3,7% - до 32,2 млрд дол., зовнішній борг банківського сектора - на 3,6 млрд дол., або на 16,7% - до 21,6 млрд дол.

Зовнішній борг інших секторів економіки у 2012 році збільшився на 13,6 млрд дол., або на 16,7% - до 81,3 млрд дол.

Згідно з інформацією Нацбанку, 74,7% валового зовнішнього боргу номіновано в доларах США, 10,7% - у євро, 9,5% - у спеціальних правах запозичень, 2,6% - у російських рублях, 1,9% - у гривні.

Як повідомляв УНІАН, валовий зовнішній борг України за січень-вересень збільшився на 5%, зокрема за III квартал - на 2,7%, до 132,446 млрд дол. У 2011 році валовий зовнішній борг України збільшився на 7,6% - до 126,236 млрд дол.

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