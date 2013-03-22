Внутрішній держборг України у 2013 році перевищить зовнішні запозичення - Мінфін

Міністерство фінансів очікує, що за підсумком 2013 року частка внутрішнього держборгу України перевищить частку зовнішнього і становитиме 51,3% в обсязі загального держборгу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський під час виступу у Верховній Раді в рамках проведення Години уряду.

«Ми чекаємо, що вперше за останні 10 років частка обсягу внутрішнього державного боргу перевищить частку зовнішнього державного боргу і становитиме 51,3%», - сказав А.Мярковський.

За його словами, уряд позитивно оцінює боргову політику держави, оскільки всі зобов'язання, зокрема кредити МВФ, погашаються своєчасно і в повному обсязі. "В Україні помірне боргове навантаження, стосовно ВВП воно становить 36,8%. У більшості європейських країн воно перевищує 80%, а в деяких - досягає 200%", - сказав А.Мярковський.

Заступник міністра також повідомив, що у 2012 році уряд диверсифікував свої ризики і збільшив терміни виконання зобов'язань. За його словами, у 2012 році цей термін збільшився до 5,1 з 4,1 року. Також упроваджені валютні інструменти дають змогу наростити рівень золотовалютних резервів НБУ і швидко реагувати на ситуацію на зовнішніх ринках.

Як повідомляв УНІАН, згідно з програмою управління держборгом на 2013 рік Міністерства фінансів України, очікуваний обсяг державного боргу на кінець 2013 року становитиме 483,032 млрд грн, що приблизно становить 30,6% валового внутрішнього продукту (ВВП) України, проти 28,5% за підсумками 2012 року.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:Валовий зовнішній борг України в 2012 році зріс до 135 млрд дол.