Торги на міжбанку в п'ятницю відкрилися котируваннями 8,1340/8,1380

У п'ятницю, 22 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,1340/8,1380 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2631/35, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,4960/10,5030. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,2905/07 (четвер - 1,2926/28).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1310/8,1380, до 12:00 звузився спред - 8,1355/8,1365. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1350/8,1375 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5075/10,5185, до 12:00 ціни пішли вниз - 10,4960/10,5030. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH становили 10,5090/10,5185.