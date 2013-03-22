Кабмін може знизити ставку єдиного соцвнеску, але за наявності компенсаційних механізмів

Уряд не відмовляється від ідеї знизити ставку єдиного соціального внеску до 15%, але за умови наявності компенсаційних механізмів, повідомив міністр доходів і зборів України Олександр Клименко, виступаючи у Верховній Раді.

За його словами, зниження ставки єдиного соціального внеску не повинно призвести до дефіциту пенсійного фонду. «У зв'язку з цим компенсаційними механізмами послужать вдосконалення адміністрування податку на доходи фізичних осіб, а також законопроект, до розробки та обговорення якого будуть залучені всі, щодо обов'язкового декларування доходів громадян», - сказав О.Клименко.

Як повідомляв УНІАН, Президент України Віктор Янукович своїм указом № 141\2013 затвердив Положення про Міністерство доходів і зборів України, поклавши на нього низку функцій, зокрема щодо адміністрування єдиного соціального внеску.

Крім того, О.Клименко вже заявляв, що зниження ставки єдиного соціального внеску доцільно при одночасному введенні загальнообов'язкового декларування доходів. До того ж міністр не раз наголошував, що будь-які ініціативи щодо введення загального декларування обов'язково пройдуть попереднє обговорення за участю громадськості та експертів.

Раніше в інтерв'ю ЗМІ перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов заявляв, що уряд планує в лютому-березні внести до Верховної Ради законопроекти про зниження ставки єдиного соціального внеску до 15% і розширення шкали прогресивного податку на доходи фізичних осіб зі зниженням мінімальної ставки до 10%. Згідно з чинним законодавством, відрахування в різні фонди, включаючи Пенсійний, становлять 42% від фонду оплати праці.