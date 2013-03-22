Обсяг податкових накладних Єдиного реєстру з початку року зріс на 28 млрд грн

З початку року в Єдиному реєстрі податкових накладних співробітники Міністерства доходів і зборів України зареєстрували 10,7 млн накладних на загальну суму 120 млрд грн, що на 28 млрд грн більше показника 2012 року (92 млрд грн).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

«Майже 95% документів - накладні з сумою ПДВ понад 10 тис. грн», - повідомили в Міністерстві.

Аналітики Міністерства також звернули увагу, що в порівнянні з минулим роком зросла не тільки кількість накладних, але і кількість платників - до 90,8 тис. з 83 тис.

Єдиний реєстр податкових накладних є одним з численних сервісів, що діють для платників податків на веб-порталі Державної податкової служби України, що увійшла до складу Міндоходів. Крім поточної інформації, база даних дозволяє платнику податків отримати довідку про обсяги податкової заборгованості та податкового кредиту, сформованого за рахунок податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі. Зокрема з початку року надано понад 6 тис. довідок з податкового кредиту та понад 19 тис. довідок з податкової заборгованості.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2012 року передбачена обов'язкова реєстрація в Єдиному реєстрі податкових накладних із сумами ПДВ понад 10 тис. грн і податкових накладних на поставки підакцизних та імпортованих товарів.

До 2012 року для реєстрації в реєстрі направлялися податкові накладні з сумою ПДВ понад 1 млн грн (з 1 січня 2011 року) та понад 100 тис. грн (з 1 липня 2011 року).

Реєстрація накладної в Єдиному реєстрі дозволила спростити адміністрування ПДВ та вдосконалити процедуру відшкодування податку.