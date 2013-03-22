Вклади банку «Таврика» виплачуватимуть через «Райффайзен Банк Аваль»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб планує з 27 березня виплачувати вклади банку «Таврика» через установи «Райффайзен Банку Аваль», повідомили УНІАН у прес-службі фонду.

Згідно з повідомленням, виплати гарантованої суми відшкодування вкладникам банку «Таврика» здійснюватимуться вкладникам, які мають право на відшкодування за вкладами за рахунок фонду, з 27 березня по 14 травня 2013 долі через установи банку – агента фонду «Райффайзен Банк Аваль». Надалі виплати гарантованої суми відшкодування здійснюватимуться за індивідуальними зверненнями вкладників до фонду.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ухвалив рішення про початок процедури ліквідації банку «Таврика» з 21 березня на підставі постанови Національного банку України від 20 березня №97 про відкликання банківської ліцензії та ліквідації банку. Уповноваженою особою фонду на проведення ліквідації банку призначена Наталія Соловйова. Вимоги кредиторів банку приймаються впродовж 30 днів із дня публікації інформації про ліквідацію банку в газетах «Голос України» і «Урядовий кур'єр».

З 21 грудня 2012 року по 20 березня 2013 року Фонд гарантування вкладів фізичних осіб здійснював тимчасову адміністрацію в банку, впродовж якої здійснювалися виплати коштів вкладникам банку через установи «Імексбанку».