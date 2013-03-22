Банк «Хрещатик» затвердив результати діяльності за 2012 рік

Акціонери банку «Хрещатик» на загальних зборах 21 березня затвердили результати діяльності банку за 2012 рік, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, акціонери відзначили позитивну динаміку розвитку, достатній рівень ліквідності та платоспроможності, зниження валютних і процентних ризиків, дотримання нормативів Національного банку. За підсумками зборів акціонери затвердили фінансову звітність, звіти ревізійної комісії та незалежних аудиторів банку.

Також повідомляється, що акціонери затвердили нову редакцію статуту банку відповідно до змін чинного законодавства та новий склад наглядової ради. Замість представника акціонера - компанії «Укрфінком» Євгенія Войтка до складу наглядової ради увійшов інший представник компанії - Юрій Серещенко.

Згідно з інформацією прес-служби, на 1 березня ц.р. фінансовий результат банку становив 1,1 млн грн, активи - 8,4 млрд грн, кредитно-інвестиційний портфель - 6,04 млрд грн, капітал балансовий - 709 млн грн, депозити юридичних осіб - 2,35 млрд грн, депозити фізичних осіб - 3,35 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, прибуток банку «Хрещатик» у 2012 році становив 38,129 млн грн, тоді як за підсумками 2011 року банк одержав збиток у розмірі 35,955 млн грн.

Активи банку в 2012 році збільшилися на 19,6% і на 1 січня 2013 року становили 8,843 млрд грн, зобов'язання - на 18,95%, до 8,14 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 8,2%, до 4,492 млрд грн, власний капітал зріс на 28%, до 702,95 млн грн, статутний капітал - на 13,7%, до 828,8 млн грн.

Довідка УНІАН. Банк «Хрещатик» працює на ринку України з 1993 року і входить до групи великих банків.

На 1 січня 2013 року акціонерами банку «Хрещатик» були компанія «Укрфінком» (37,4427% акцій банку), Головне фінансове управління виконавчого органу Київської міської ради (24,9397%) і компанія «Маркет Інвест Груп» (21,0320% ).