Європа придумала новий варіант порятунку Кіпру

Міністри фінансів 17 країн, що входять до єврозони, 22 березня надумали новий варіант порятунку Кіпру від банкрутства. За даними агентства Bloomberg, яке посилається на кілька анонімних джерел, чиновники пропонують заморозити всі рахунки у двох найбільших банках країни - Cyprus Popular Bank і Bank of Cyprus - після чого всі депозити на суму до 100 тисяч євро відправити до «хорошого» банку, а решту - до «поганого».

На рахунки у «хорошому» банку жодні додаткові податки не вводитимуться. Водночас у «поганому» банку кошти залишатимуться замороженими і на них буде введено спеціальний збір, за допомогою якого Кіпр може рекапіталізувати банки. Збиток власникам великих рахунків джерела Bloomberg оцінили у 40 відсотків.

Вигадувати новий варіант порятунку Кіпру від банкрутства довелося після того, як перша версія законопроекту про податок на депозити провалилася у місцевому парламенті, відзначає Лента.ру. Спочатку передбачалося, що з депозитів, на яких зберігається до 100 тисяч євро, буде взято 6,75 відсотка, а з інших - 9,9 відсотка. Від цього заходу Кіпр планував виручити 5,8 мільярда євро додаткових коштів. Якби він зміг їх залучити, Євросоюз і МВФ виділили б в рамках антикризової програми ще 10 мільярдів.

Проти податку виступили не лише законодавці, а й жителі Кіпру, а також багато економістів і керівники кількох країн. Одним з найбільших критиків податку стала Росія. Так, прем'єр-міністр країни Дмитро Медведєв заявив, що в ситуації з порятунком Кіпру зроблено всі помилки, які тільки можна було зробити. Кіпрська банківська система багато в чому складається з коштів росіян, тому податок міг завдати збитків багатьом вкладникам і підприємцям з РФ.

21 березня повідомлялося, що Кіпр остаточно відмовився від ідеї введення збору з депозитів, проте 22 березня місцеві чиновники і законодавці знову повернулися до цієї ідеї. Можливо, нове обговорення податку пов'язане з тим, що Кіпру не вдалося домовитися з Росією про надання острову кредиту.

Кіпрським чиновникам необхідно терміново знайти гроші на рекапіталізацію банків, оскільки в ЄЦБ раніше заявляли, що можуть з 25 березня припинити надавати місцевим фінансовим організаціям ліквідність через програму Emergency Liquidity Assistance, якщо план порятунку країни не буде прийнято. Це означає, що кіпрські банки позбудуться останнього джерела фінансування.

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