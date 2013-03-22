Міжбанк закрив тиждень зростанням євро

У п'ятницю, 22 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1340/8,1380, на 12:00 ціни піднялися до 8,1370/8,1400. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1370/8,1390.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2631/0,2635, на 12:00 ціни підвищилися - 0,2632/0,2636. На час закриття ціни повернулися до вранішніх значень - 0,2631/0,2635. У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,9050 (+0,0145).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар стартували з рівня 1,2905/1,2907, а до 15:00 зросли до 1,2958/1,2960. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4960/10,5030, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5215/10,5315. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH досягли максимуму - 10,5395/10,5480.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 21 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1310/8,1380, на 12:00 звузився спред - 8,1355/8,1365. На час закриття торгів цінові рівні знизилися до 8,1350/8,1375 грн/дол. Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,5075/10,5185, на 12:00 ціни пішли вниз - 10,4960/10,5030. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH становили 10,5090/10,5185.