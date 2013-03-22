Білорусь виплатила третій у цьому році платіж за боргом МВФ

Мінськ. Білорусь здійснила третій платіж у 2013 році за боргом Міжнародному валютному фонду в розмірі 82,2 млн дол.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомляє прес-служба Міністерства фінансів Білорусі.

«22 березня 2013 року Республіка Білорусь на виконання своїх зобов'язань за кредитом стенд-бай МВФ здійснила чергове погашення основного боргу в розмірі 54,7 млн СДР (еквівалентно 82,2 млн дол.)», - йдеться у повідомленні Мінфіну Білорусі.

Це третій платіж за кредитом МВФ з початку нинішнього року. Зокрема, 14 січня Білорусь виплатила 99 млн. дол., 23 січня – 84,1 млн. дол.

Як випливає з графіка платежів, опублікованого на офіційному сайті МВФ, найбільші виплати у 2013 році припадуть на квітень, червень і жовтень: у ці місяці Білорусь повинна буде виплатити по 175 млн СДР (близько 270 млн дол. за поточним курсом).

Довідка УНІАН. Білорусь одержала від МВФ у 2009-2010 роках п'ять траншів кредиту в рамках програми стенд-бай на 3,46 млрд дол.

У 2011 році Білорусь виплатила процентні платежі за кредитом у 54,7 млн SDR (83,5 млн дол.), у 2012 році – зробила п'ять платежів з боргу на загальну суму 303,5 млн SDR (465,2 млн дол.).

Офіційний Мінськ двічі за останній час безуспішно звертався до МВФ по допомогу. Остання заявка на отримання кредиту була направлена Білоруссю до МВФ навесні 2012 року. Влада розраховувала одержати 3,5 млрд дол. для рефінансування боргу за колишнім кредитом. Проте в МВФ вказали на неготовність влади Білорусі до глибоких структурних реформ, які необхідні для відновлення кредитної співпраці.

У 2013 році Білорусь входить у смугу пікових виплат за зовнішнім державним боргом, платежі за яким становитимуть 3,1 млрд дол.

З них протягом 2013 року Білорусь повинна погасити борг перед МВФ (з урахуванням відсотків) у сумі 1,63 млрд дол., що є найбільшою частиною одержаного в період із січня 2009 року по квітень 2010 року кредиту стенд-бай.