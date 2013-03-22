Експорт металу і продовольства становив 56% усього експорту України

У січні-лютому 2013 року у структурі українського експорту превалюють вивіз продовольчих товарів і сільськогосподарської продукції (28% загального обсягу експорту) та металів (27%), повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства доходів і зборів України.

Далі у структурі експорту йдуть машини і устаткування (16%), продукція хімічної промисловості (10%), паливно-енергетичні матеріали (6%).

У структурі імпорту основу становлять паливо (29% загального обсягу імпорту), машини, транспорт і устаткування - 24%, продукти хімічної промисловості – 16%. Далі - імпорт продовольства - 12% і металопродукції – 6%.

У Міндоходів повідомили, що в грошовому вираженні обсяг експорту продовольства становив 2,9 млрд доларів, а імпорту – 1,3 млрд доларів. Водночас м'яса ввезли на 79,6 млн доларів, а вивезли на 50 млн доларів. Риби ввезли на 135 млн доларів, а вивели – на 602 тис. доларів.

Обсяг експорту зернових становив 1 млрд доларів США, а імпорту – 98,5 млн доларів.

Імпорт торгівлі молочною продукцією і яйцями становить 36 млн доларів, експорт – 82 млн доларів.

Цукру, за даними Міндоходів, експортували на 43 млн доларів, а імпортували на 10,7 млн доларів.

Обсяг імпорту кави і чаю за два місяці року становив 51 млн доларів, а експорт - 1,9 млн доларів. Водночас какао і шоколаду вивезли на 95 млн доларів, а ввезли - на 70 млн доларів.

За даними Міндоходів, імпорт фармацевтичної продукції становив 459 млн доларів, а експорт 35 млн доларів. Парфумерії ввезли на 131 млн доларів, а вивезли на 30,5 млн доларів.

Обсяг імпорту одягу становив 143 млн. доларів, а експорту - 101,5 млн доларів.

Експорт ювелірних виробів становив 119 млн доларів, а імпорт - 15,5 млн доларів.

Близько 4 млн доларів становив експорт хутра (при імпорті 1,7 млн. доларів). Виробів зі шкіри імпортували на 26 млн доларів, а експортували — на 6,6 млн доларів.

Обсяг імпорту годинників, за інформацією Міндоходів, становив 3,5 млн доларів, а експорт 315 тис. доларів.

Як повідомляв УНІАН, товарооборот України зі 192 країнами світу з початку року становив 22 млрд доларів, водночас найактивніше Україна торгувала з країнами СНД (обсяг імпорту становив 4,4 млрд доларів, експорту – 3,3 млрд доларів) і державами Європейського Союзу (обсяг імпорту становив 3,6 млрд доларів, експорту - 3 млрд доларів).