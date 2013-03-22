Столична податкова нагадує про крайній термін сплати авансів з податку на прибуток

Державна податкова служба України у Києві нагадує підприємцям, що крайній термін сплати авансів з податку на прибуток за березень 2013 року - 29 березня.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДПСУ Києва.

У відомстві також звернули увагу, що з початку року діють нові реквізити для сплати авансових внесків з податку на прибуток.

Як повідомляв УНІАН, Державна податкова служба України у Києві за січень-лютий мобілізувала до бюджетів усіх рівнів 5,47 млрд грн, що на 28% більше, ніж за аналогічний період 2012 року. Водночас сплата податку на прибуток підприємств збільшилася на 43% - до 645 млн грн.