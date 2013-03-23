Уряд Кіпру повернувся до ідеї податку на депозити - ЗМІ

Уряд Кіпру знову запропонував парламенту обговорити введення разового податку на депозити, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на сайт грецької газети "Етнос".

Ініціативу висунули пропрезидентські Демократичний збір ДІСІ і Демократична партія на нараді з лідерами парламентських партій.

За заявою представників ДІСІ, пропонується ввести податок за ставкою понад 10% на всі депозити понад 100 тисяч євро, в той час як на переговорах, що відбуваються паралельно, з трійкою кредиторів (Єврокомісія, ЄЦБ і МВФ) мова йде про податок в 15%.

Кіпрський уряд сподівається отримати 1,5 мільярда євро від реструктуризації Народного банку (Laiki), ще півтора мільярди принесе створюваний Національний фонд солідарності, а "стрижка" депозитів дасть 2,8 мільярда. Таким чином, буде зібрано 5,8 мільярда євро, без яких Єврогрупа не має наміру надавати 10 мільярдів євро для виведення країни з кризи.

Президент Нікос Анастасіадіс написав у мікроблозі в Twitter, що рішення будуть важкими і болючими, "однак країну треба врятувати".

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