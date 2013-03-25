Кіпр зможе уникнути дефолту - кредитори схвалили виділення фіндопомоги

Політичне рішення з надання Кіпру фіндопомоги схвалено всіма країнами єврозони, а також всіма інституціями, залученими до переговорів: Єврокомісією, МВФ і ЄЦБ.

Про це заявив голова Єврогрупи Йєрун Дейсселблум за підсумками позачергового засідання ради, повідомляє «Газета.ру».

«Воно підтримане усіма країнами єврозони І трьома інституціями», - сказав Й.Дейсселблум на прес-конференції сьогодні вранці.

Основними рішеннями, прийнятими за підсумками багатогодинного засідання, стали плани реструктуризації другого найбільшого банку острова і підтвердження кредитної допомоги розміром не більш як 10 млрд євро. Таким чином, Кіпр зможе уникнути дефолту.

Й.Дейсселблум пояснив, що депозити до 100 тис. євро в кіпрських банках «будуть гарантовані». Другий за величиною банк Кіпру Laiki bank буде реструктуризований негайно і розділений на «хороший» і «поганий» банк, причому останній з часом перестане існувати.

За словами голови Єврогрупи, які наводить РІА «Новости», фіндопомога Кіпру становить 4,2 млрд євро, які будуть одержані від реструктуризації Laiki bank.

Водночас Й.Дейсселблум уточнив, що Єврогрупа вже не вимагає від Кіпру зібрати 5,8 млрд євро з власних коштів. За його словами, які наводить ІТАР-ТАСС, Єврогрупа все ще розраховує, що Росія погодиться пом'якшити для Кіпру умови виплати кредиту на 2,5 млрд євро, виданого в 2011 році.

«Поки що не можна назвати точну дату відкриття банків. Це рішення буде ухвалене після консультацій з експертною «трійкою» сьогодні протягом дня», - зазначив Й.Дейсселблум.

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