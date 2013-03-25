Для входження до МС Україна повинна вийти з СОТ або переглянути умови членства - Азаров

Для входження до Митного союзу Україна повинна вийти зі Світової організації торгівлі або переглянути умови свого членства у СОТ, проте це малопродуктивно.

Про це заявив прем'єр-міністр України Микола Азаров в інтерв'ю телеканалу «Мир» у неділю.

«Україна як незалежна держава зв'язана цілою низкою міжнародних угод. Вона раніше, аніж Росія вступила до СОТ. Перед нами постає питання дуже просте: або ми виходимо з СОТ і приєднуємося до Митного союзу, або ми повинні переглядати нашу угоду по СОТ в рамках наших зобов'язань по Митному союзу. Все це надзвичайно важко і малопродуктивно», - заявив М.Азаров.

Водночас він зазначив, що Україна має намір одержати статус спостерігача в МС.

«Зараз на першому етапі ми станемо спостерігачами в Митному союзі і поступово будемо адаптуватися і пристосовуватися, можливо, до нового формату співпраці з країнами, які увійшли до Митного союзу», - заявив він.

Також М.Азаров зауважив, що Україні вигідна співпраця з Митним союзом.

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Як повідомляв УНІАН, 19 березня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна веде переговори з Митним союзом про отримання статусу спостерігача.

За його словами, такий формат означає, що при МС буде створено представництво України. Представник України братиме участь в ухваленні рішень з правом дорадчого голосу. За його словами, Україна не претендує на преференції для себе в рамках Митного союзу.

Нагадаємо, що Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на закуповуваний в РФ природний газ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію та зону вільної торгівлі з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1».

6 березня Президент України Віктор Янукович заявив, що на переговорах з Президентом РФ Володимиром Путіним 4 березня обговорювалося питання формату роботи України з Митним союзом. За словами В.Януковича, сторони домовилися продовжити роботу не тільки на рівні урядів, а й із залученням виконавчого органу Митного союзу.

18 березня 2013 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що приєднання України до Митного союзу у форматі «3 +1» неможливо.

Орієнтовно в квітні президенти України, РФ, Казахстану та Білорусі обговорять питання приєднання України до положень Митного союзу.