Прогноз за станом банківської системи Франції залишається негативним - Moody's

Прогноз за станом банківської системи Франції залишається негативним на тлі складної операційної обстановки в 2013 році через рецесію в Європі, йдеться в доповіді міжнародного рейтингового агентства Moody's Investors Service.

Агентство не виключає ризиків зниження якості активів банків, хоча й відзначає поліпшення справ у чотирьох найбільших груп - BNP Paribas, Credit Agricole, Societe Generale і BPCE. Їм вдалося збільшити обсяг депозитів на 3% за четвертий квартал минулого року і наростити резерви ліквідності, передає ПРАЙМ.

Обсяг оптових грошових коштів (wholesale funds) на балансах цих груп становить до 35% загальної ліквідності, що перевищує аналогічні показники конкурентів. Боргова криза, що триває в Європі, загрожує погіршити динаміку показників кредитних портфелів.

"Активи банків в Іспанії та Італії, придбані через місцеві дочірні підрозділи і які становлять до 5% від загального обсягу активів банків, також представляють ризик для фінансової системи (Франції - ред.)", - сказано в доповіді Moody's.

Водночас агентство очікує зростання показників чистого прибутку порівняно з 2012 роком, коли їх скорочення було пов'язане з великою кількістю одноразових списань.

Довідка УНІАН. BNP Paribas Group, материнська структура «УкрСиббанку», в 2012 році збільшила прибуток на 8% - до 6,553 млн євро. Основними власниками «УкрСиббанку» є BNP Paribas (Франція, 84,9996% акцій банку) і ЄБРР (15% акцій). Банк працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків. На 1 січня 2013 року активи банку становили 25,89 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 15,31 млрд грн, зобов'язання - 23,26 млрд грн, статутний капітал - 1,77 млрд грн, власний капітал - 2,63 млрд грн.

«УкрСиббанк» у 2012 році отримав 65,187 млн грн прибутку проти 3,768 млрд грн збитку за 2011 рік.