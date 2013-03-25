Кабмін очікує 2,5-3,4% зростання ВВП у 2013 році завдяки програмі активізації економіки

Зростання реального валового внутрішнього продукту (ВВП) за умови реалізації Програми активізації розвитку економіки на 2013 - 2014 роки становитиме 2,5-3,4% у 2013 році і 3-4% - у 2014 році.

Деталі програми наводяться у постанові Кабміну №187, опублікованій на Урядовому порталі.

Згідно з програмою, очікуваний рівень інфляції в 2013-2014 роках становитиме 5-6%, а дефіцит державного бюджету – не більш як 3,2% ВВП.

Граничний рівень державного боргу не перевищить 30,6% ВВП. При цьому щорічне збільшення залучених ресурсів міжнародних фінансових організацій очікується на рівні 1-1,5 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів оприлюднив Програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Основними завданнями державної політики на 2013-2014 роки визначені: підтримка оптимального рівня інфляції, який не заважатиме економічному розвитку країни; стимулювання інвестицій у національній валюті; баланс державних фінансів згідно з реальними можливостями економіки; забезпечення фінансової стабільності; детінізація економіки; зниження адміністративних бар'єрів для розвитку підприємництва, зменшення втручання контролюючих органів у господарську діяльність; стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки; формування державного банку з метою стимулювання та підтримки розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізації інвестиційних та інноваційних проектів залучення довгострокових зовнішніх інвестицій у національну економіку; стимулювання інвестиційної активності суб'єктів малого підприємництва. Крім того, особливу увагу буде приділено питанням модернізації та технічного переоснащення.

6 грудня 2012 року Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Державний бюджет України на 2013 рік». Парламент затвердив держбюджет з доходами 361,5 млрд грн, видатками – 411,9 млрд грн, дефіцитом – 50,4 млрд грн, граничним рівнем державного боргу на 31 грудня 2013 року – 483 млрд грн, можливістю надання державних гарантій на 50 млрд грн.

Документ розрахований, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%, індекс цін виробників (грудень до грудня) – 5,5%, фонд оплати праці – 482,3 млрд грн.

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