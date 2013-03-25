Міжбанк у понеділок відкрився котируваннями 8,1340/8,1410 грн/дол.

У понеділок, 25 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1340/8,1410 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту піднялися – 0,2643/0,2647, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,5760/10,5865. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар підвищилися - 1,2995/1,2997 (п'ятниця - 1,2905/1,2907).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 22 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1340/8,1380, на 12:00 ціни піднялися до 8,1370/8,1400. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1370/8,1390.

Ринок євро-гривня відкрився індикативними котируваннями 10,4960/10,5030, на 12:00 ціни пішли вгору – 10,5215/10,5315. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму – 10,5395/10,5480.