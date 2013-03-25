Податок на трансфертне ціноутворення дозволить додатково отримати 0,5 млрд грн доходів

Введення податку на трансферне ціноутворення, передбачене в законопроекті, поданому на розгляд до Верховної Ради у середині березня 2013 року, дозволить додатково акумулювати до бюджету близько 0,5 млрд грн доходів.

Про це сказано в Програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, затвердженій постановою уряду № 187 та розміщеній на сайті Кабміну.

Згідно з програмою, введення податку заплановано на 2-й квартал 2013 року. Метою його запровадження є «формування механізмів державного регулювання трансферного ціноутворення», а відповідальними за виконання поставленого завдання визначені особисто перший віце-прем'єр-міністр, а також очільники Міністерства доходів і зборів України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі.

Як повідомляв УНІАН, 12 березня 2013 року міністр доходів і зборів України Олександр Клименко закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити підготовлений і схвалений урядом законопроект про трансферне ціноутворення, який дозволяє контролювати операції з пов'язаними особами, в тому числі операції з використання офшорів. На думку О.Клименка, документ дозволить відійти від поняття «тінь» і «мінімізація податкових зобов'язань», а також підвищити культуру ведення бізнесу в Україні.

Раніше О.Клименко заявляв, що використання офшорних схем ведення бізнесу призводить до багатомільярдних втрат державного бюджету. Через це в грудні 2012 року Державна податкова служба, яка увійшла до складу Міністерства доходів і зборів України, представила діловим колам законопроект про трансферне ціноутворення, розроблений фахівцями ДПСУ спільно з консультантами провідних консалтингових агентств, зокрема PriceWatrehouseCoopers, і зарубіжних компаній. Основним завданням закону є здійснення контролю за ціноутворенням під час операцій між пов'язаними особами та під час зовнішньоекономічних операцій з резидентами країн з низьким рівнем оподаткування. Об'єктом перевірок і контролю стануть операції сукупним обсягом 50 млн грн на рік. Законопроект передбачає здійснення контролю за операціями як з боку податкових органів, так і з боку власне бізнесу, який готує і подає документацію з трансферного ціноутворення з описом угоди, контрагентів, аналізом ризиків та обгрунтуванням вибору того чи іншого рівня цін. За ненадання такої документації буде накладатися штраф у розмірі до 5% від суми угоди.

Водночас контроль, відповідно до законопроекту, здійснюється переважно в електронній формі, а додаткові перевірки можуть бути організовані лише у випадку виявлення та підтвердження значних цінових невідповідностей.

Законопроект також передбачає підписання угоди суб'єкта підприємництва з податковими органами щодо ціни та умов торгівлі за різними операціями. Така угода, на думку ДПСУ, зведе нанівець будь-які порушення в частині ціноутворення та ухилення від сплати податків.

В середині січня 2013 року законопроект був обговорений і схвалений на засіданні Кабінету Міністрів.

Водночас у лютому представники аудиторської компанії Deloitte назвали цей законопроект недосконалим і таким, що потребує доопрацювання. З такою ж оцінкою виступила Федерація роботодавців України, очолювана українським бізнесменом Дмитром Фірташем.