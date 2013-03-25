Державний банк розвитку почне функціонувати в 2014 році, сказано в Програмі активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, яка затверджена постановою уряду №187 і розміщена на сайті Кабміну.

Згідно з програмою, за створення державного банку розвитку відповідають перший віце-прем'єр-міністр України, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мін‘юст, Національний банк, Нацкомісія з цінних паперів і фондового ринку, Нацкомфінпослуг, Держпідприємництво, Держінвестпроект і Держінформнауки. У рамках програми вказані державні органи повинні до четвертого кварталу 2013 року розробити й винести на розгляд Верховної Ради України законопроект про державний банк розвитку, а також забезпечити функціонування банку розвитку до 2014 року. Прогнозний обсяг фінансування цих заходів відповідно до програми становить 10 млрд грн, фінансування передбачено за рахунок «інших джерел, зокрема коштів, що залучаються під державні гарантії».

Як повідомляв УНІАН, у лютому на розширеному засіданні Кабінет Міністрів України ухвалив рішення про створення Українського банку розвитку. За словами голови Держагентства з інвестицій та управління нацпроектами Владислава Каськіва, створений банк із використанням прозорих банківських процедур адмініструватиме витрати, які раніше неефективно розподілялися між різними міністерствами та відомствами. Створення такого інституту є ключовим елементом інвестиційної реформи, представленої 6 квітня 2011 року за участю Президента України, й може радикально покращити інвестиційну привабливість нашої країни.