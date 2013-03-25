Інвесторів зобов'яжуть вже в цьому році проводити розрахунки в гривні

Відповідно до Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, Кабмін має намір зобов'язати інвесторів проводити розрахунки за інвестиційними операціями на території України виключно в національній валюті. Деталі програми наводяться в постанові Кабміну №187, опублікованій на сайті уряду.

Згідно з програмою, перший віце-прем'єр-міністр України, Національний банк, Міністерство фінансів і Мінекономрозвитку повинні в 2013 році забезпечити обов'язковий розрахунок у національній валюті іноземними інвесторами на законодавчому рівні для підвищення конкурентоспроможності економіки та покращення інвестиційного клімату.

Також у рамках програми для підвищення інвестиційної привабливості країни передбачено проведення узгодженої політики Кабміну та Нацбанку з управління інфляцією, розвиток внутрішнього фінансового ринку за рахунок цінних паперів органів місцевого самоврядування, початок роботи Групи високого рівня з питань оцінки стану фінансового ринку, збільшення обсягу пропонованих державних цінних паперів на внутрішньому ринку.

Як повідомляв УНІАН, згідно з «Національним планом дій на 2013 рік із впровадження програми економічних реформ «Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава», Президент України Віктор Янукович доручив Національному банку України (НБУ) в 2013 році забезпечити низький рівень інфляції разом із гнучким валютним курсом. Національний банк спільно з Кабінетом міністрів України повинні забезпечити виважену політику для досягнення прогнозованого рівня інфляції протягом 2013 року. Також Нацбанк повинен забезпечити поступове підвищення дієвості використання процентної ставки як основного інструменту монетарної політики та гнучке управління обмінним курсом національної валюти.