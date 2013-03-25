Кабмін залучить у Світового банку близько 850 млн дол. до середини 2014 року

Кабінет Міністрів України відповідно до Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки має намір до середини 2014 року залучити фінансування Світового банку в обсязі до 850 млн дол.

Деталі програми наводяться в постанові Кабміну №187, опублікованій на сайті уряду.

Згідно з програмою, перший віце-прем'єр-міністр України і Міністерство економічного розвитку і торгівлі визначені відповідальними за відновлення діалогу зі Світовим банком щодо отримання системних позик для фінансування бюджету і проведення структурних реформ. У рамках програми вони мають протягом другого півріччя 2013 року і першого півріччя 2014 року завершити підготовку системних проектів Світового банку «Четвертий кредит на політику розвитку» і/або «Другий програмний кредит на реабілітацію фінансового сектору» за допомогою укладення однієї-двох міжнародних угод на суму до 850 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у лютому поточного року рада Національного банку України ухвалила рішення рекомендувати Кабінету Міністрів розробити стратегію структурного реформування економіки країни, зокрема сприяти відновленню програми “стенд-бай” з Міжнародним валютним фондом і залученню коштів інших глобальних інституцій (Світовий банк, Євросоюз).