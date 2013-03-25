На міжбанку торги закрилися котируваннями 8,13/8,14 грн/дол.

У понеділок, 25 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1340/8,1410, на 12:00 звузився спред 8,1370/8,1400 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2643/47, на 12:00 ціни піднялися 0,2649/53. У Росії курс долар-рубль упав, і на 12:00 встановився на рівні 30,7175 (-0,1875).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,2995/97, змінюючись у достатньо вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився такими індикативними котируваннями – 10,5760/10,5865, на 12:00 ціни пішли вгору 10,5880/10,5980.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 22 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1340/8,1380, на 12:00 ціни піднялися до 8,1370/8,1400. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 8,1370/8,1390.

Ринок євро-гривні відкрився індикативними котируваннями 10,4960/10,5030, на 12:00 ціни пішли вгору - 10,5215/10,5315. До закриття торгів цінові показники з EUR/UAH досягли максимуму - 10,5395/10,5480.