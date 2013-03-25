Профіцит платіжного балансу України в лютому становив 1,3 млрд дол.

Профіцит платіжного балансу України за підсумками лютого 2013 року становив 1,3 млрд дол. проти дефіциту 55 млн дол. у лютому 2012 року.

Про це повідомляє Національний банк України.

Згідно з повідомленням, дефіцит поточного рахунку в лютому 2013 року становив 967 млн дол. проти 1,6 млрд дол. у лютому 2012 року, а профіцит фінансового і капітального рахунку становив 2,3 млрд дол. (у лютому 2012 року - профіцит фінансового рахунку становив 1,22 млрд дол.).

Обсяг прямих інвестицій (сальдо) знизився на 41% - до 492 млн дол. (у лютому 2012 р. - 840 млн дол.).

Як повідомляв УНІАН, дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 рази порівняно з 2011 роком – до 4,174 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 рік зріс на 40,6% – до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% – до 10,233 млрд дол.