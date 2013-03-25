Профіцит платіжного балансу України в лютому становив 1,3 млрд дол.

Профіцит платіжного балансу України за підсумками лютого 2013 року становив 1,3 млрд дол. проти дефіциту 55 млн дол. у лютому 2012 року.

Про це повідомляє Національний банк України.

Згідно з повідомленням, дефіцит поточного рахунку в лютому 2013 року становив 967 млн дол. проти 1,6 млрд дол. у лютому 2012 року, а профіцит фінансового і капітального рахунку становив 2,3 млрд дол. (у лютому 2012 року - профіцит фінансового рахунку становив 1,22 млрд дол.)

Обсяг прямих інвестицій (сальдо) знизився на 41% - до 492 млн дол. (у лютому 2012 р. - 840 млн дол.).

Як повідомляв УНІАН, дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 разу порівняно з 2011 роком – до 4,174 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 рік зріс на 40,6% – до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% – до 10,233 млрд дол.

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Обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні в лютому 2013 року збільшився на 9,6%, або на 98 млн грн, і на 1 березня становив 1,103 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Борг економічно активних підприємств за лютий п.р. зріс на 3,2% і становив 54,5% від загального обсягу заборгованості, борги підприємств-банкротів - 39,9% (- 1,4% порівняно з 1 лютого).

За даними Держстату, найбільший обсяг боргу, як і раніше, зафіксовано в промисловості - 601 млн грн, (581,76 млн грн станом на 1 лютого), найменший - у сфері розваг - 41 тис. грн і сфері інформації і телекомунікацій - 773 тис. грн.

У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості, як і раніше, у Донецькій області - 253 млн грн (208,96 млн грн на 1 лютого), найменший - у Чернівецькій області - 125 тис. грн (171 тис. грн на 1 лютого)

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в січні 2013 року зріс на 111,4 млн грн (12,5%) і на 1 лютого становив 1,005 млрд грн.