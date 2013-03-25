В Україні заборгованість із зарплати перевищила мільярд гривень

Обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні в лютому 2013 року збільшився на 9,6%, або на 98 млн грн, і на 1 березня становив 1,103 млрд грн, повідомляється на сайті Державної служби статистики України.

Борг економічно активних підприємств за лютий п.р. зріс на 3,2% і становив 54,5% від загального обсягу заборгованості, борги підприємств-банкротів - 39,9% (- 1,4% порівняно з 1 лютого).

За даними Держстату, найбільший обсяг боргу, як і раніше, зафіксовано в промисловості - 601 млн грн, (581,76 млн грн станом на 1 лютого), найменший - у сфері розваг - 41 тис. грн і сфері інформації і телекомунікацій - 773 тис. грн.

У регіональному розрізі найбільший обсяг заборгованості, як і раніше, у Донецькій області - 253 млн грн (208,96 млн грн на 1 лютого), найменший - у Чернівецькій області - 125 тис. грн (171 тис. грн на 1 лютого).

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в січні 2013 року зріс на 111,4 млн грн (12,5%) і на 1 лютого становив 1,005 млрд грн.