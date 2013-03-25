Влада придумала, як забезпечити детінізацію економіки

Відповідно до Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки, Кабмін має намір заборонити розрахунки у вексельній формі за імпортними операціями без ввезення товарів на територію України. Деталі програми наводяться в постанові Кабміну № 187, що опублікована на сайті уряду.

Згідно з програмою, перший віце-прем'єр-міністр України, Національний банк, Міндоходів і Мінекономрозвитку повинні в 2013 році встановити таку заборону для забезпечення детінізації економіки. Також у рамках програми як міра по детінізації передбачено встановлення заборони щодо обліку зустрічних однорідних вимог між торговими і капітальними операціями.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет Міністрів оприлюднив Програму активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Основними завданнями державної політики на 2013-2014 роки визначені: підтримка оптимального рівня інфляції, який не заважатиме економічному розвитку країни; стимулювання інвестицій у національній валюті; баланс державних фінансів згідно реальним можливостям економіки; забезпечення фінансової стабільності; детінізація економіки; зниження адміністративних бар'єрів для розвитку підприємництва, зменшення втручання контролюючих органів у господарську діяльність; стимулювання реалізації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки; формування державного банку з метою стимулювання та підтримки розвитку пріоритетних галузей економіки, реалізації інвестиційних та інноваційних проектів залучення довгострокових зовнішніх інвестицій в національну економіку; стимулювання інвестиційної активності суб'єктів малого підприємництва. Крім того, особливу увагу буде приділено питанням модернізації та технічного переоснащення.