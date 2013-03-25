Fitch знизило рейтинги UniCredit SpA до суверенного рейтингу Італії

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings знизило рейтинги міжнародної фінансової групи з активами в Україні UniCredit SpA до рівня суверенного рейтингу Італії BBB+. Про це УНІАН повідомила прес-служба дочірнього банку UniCredit SpA в Україні - «Укрсоцбанку».

Згідно з повідомленням, рейтинги UniCredit SpA були знижені до рівня недавно зниженого суверенного рейтингу Італії: BBB+, long- і F2 короткостроковий. Рейтинг рентабельності, раніше оцінений як a-, був відкоректований до bbb+. Рейтинги непогашеної заборгованості також були знижені. Негативний прогноз зберігається. Також агентство Fitch Ratings переглянуло рейтинги кількох інших банків Італії.

Довідка УНІАН. «Укрсоцбанк» (м. Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 38,83 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 23,69 млрд грн, зобов'язання - 31,17 млрд грн, статутний капітал - 1,82 млрд грн, власний капітал - 7,66 млрд грн. За 2012 рік банк отримав прибуток у розмірі 8,07 млн грн.

Банк є частиною міжнародної фінансової групи UniCredit Group (Італія). Основні акціонери банку - структури групи «Ферротрейд Інтернешнл» (48,3958% акцій банку) і UniCredit Bank Austria AG (49,9663% акцій у прямому володінні і 48,3958% - опосередковано).