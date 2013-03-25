В Азарова хочуть зекономити 5 млрд грн завдяки впровадженню електронних закупівель

Кабінет Міністрів України має намір з другого кварталу 2013 року впровадити систему проведення електронних торгів й заощадити на організації тендерів до 5 млрд грн, що становить 10% від загального обсягу державних закупівель. Про це йдеться в Програмі активізації економіки на 2013-2014 роки, опублікованій на сайті Кабінету Міністрів (постанова №187 від 27 лютого 2013 року).

«Введення системи електронних закупівель дозволить забезпечити прозорість державних закупівель, зменшити прояви корупції, забезпечить економію бюджетних коштів», - сказано в програмі.

Відповідальними за виконання завдань визначені особисто перший віце-прем'єр-міністр України, а також керівники Міністерства економічного розвитку, Антимонопольного комітету, Держказначейства та Державної служби статистики.

Як повідомляв УНІАН, Європейський союз заявив, що готовий відновити припинену в 2011 році програму надання фінансової допомоги Україні на суму 200 млн євро, але вимагає зробити прозорою систему державних закупівель. У зв'язку з цим Міністерство економічного розвитку та торгівлі України мало намір запровадити систему електронних закупівель із 1 січня 2013 року.