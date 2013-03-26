Кіпр шляхом кримінального розслідування з'ясує причини кризи банківської системи

Найближчим часом уряд Кіпру розпорядиться про початок кримінального розслідування для з'ясування причин того, що привело банківську систему країни на межу банкрутства, заявив президент республіки Нікос Анастасіадіс ввечері в понеділок у телезверненні до нації.

Заява була зроблена після повернення президента з Брюсселя. Там у ніч з неділі на понеділок він досяг угоди з Євросоюзом і МВФ про параметри антикризового пакету для Кіпру, що забезпечило надання міжнародними кредиторами допомоги острівній державі в обсязі 10 млрд євро і дозволило уникнути дефолту країни.

Анастасіадіс визнав, що переговори в Брюсселі були дуже важкими і часом навіть драматичними. «Незважаючи на гіркоту і розчарування, які ми всі відчували через позицію деяких наших партнерів, я не вважаю, що вихід нашої країни з європейської родини був би відповіддю на цю кризу», - сказав президент Кіпру.

Глава держави повідомив, що ЦБ Кіпру, на основі вже прийнятих парламентом законів, з вівторка «вводить деякі обмежувальні заходи» щодо фінансових операцій. Однак він поспішив запевнити, що «це будуть тимчасові заходи, які поступово ослаблять» - «уряд обіцяє зробити все можливе, щоб повернення до нормального життя відбулося якомога швидше», передає «Газета.Ru» з посиланням на ИТАР-ТАСС.

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