Міжбанк у вівторок відкрився котируваннями 8,1360/8,1410 грн/дол.

У вівторок, 26 березня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 8,1360/8,1410 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», ціни на російську валюту знизилися – 0,2635/39, котирування з євро-гривні пішли вниз – 10,4610/10,4695. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар впали – 1,2858/60 (понеділок - 1,2995/97).

У понеділок Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 25 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 8,1340/8,1410, до 12:00 звузився спред 8,1370/8,1400. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на наступних значеннях - 8,1375/8,1400 грн/дол.

Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 10,5760/10,5865, до 12:00 ціни пішли вгору 10,5880/10,5980. На час закриття торгів цінові показники з EUR/UAH впали до 10,5255/10,5345.