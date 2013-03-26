Вимоги кредиторів банку «Таврика» приймаються упродовж найближчих 30 днів

Вимоги кредиторів ліквідовуваного банку «Таврика» прийматимуться упродовж найближчих 30 днів.

Про це повідомив Фонд гарантування вкладів фізичних осіб у газеті «Урядовий кур'єр» №56 від 26 березня.

Згідно з повідомленням, вимоги кредиторів банку приймаються упродовж 30 днів з дня публікації інформації про ліквідацію банку, тобто відсьогодні.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів ухвалив рішення про початок процедури ліквідації банку «Таврика» з 21 березня на підставі постанови Національного банку України від 20 березня №97 про відкликання банківської ліцензії і ліквідацію банку.

З 27 березня по 14 травня виплати вкладникам банку «Таврика» здійснюватимуться через установи «Райффайзен Банку Аваль», а надалі - за індивідуальними зверненнями вкладників до фонду.