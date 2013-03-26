Столичні «спрощенці» за два місяці збільшили податкові платежі в 5 разів

Підприємці Києва, які працюють за спрощеною системою оподаткування, у січні - лютому збільшили обсяг податкових платежів у порівнянні з аналогічним періодом минулого року в 5 разів - до 157 млн ​​грн з 25,6 млн грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Державної податкової служби України в Києві.

За даними податкової, за спрощеною системою в Києві працюють 86,4 тис. фізичних осіб - підприємців. Причому, найбільш популярною залишається друга група «спрощенців», в якій працюють 42,2 тис. підприємців.

Як повідомляв УНІАН, загалом по Україні приватні підприємці, що працюють за спрощеною системою оподаткування, з початку року збільшили обсяг податкових надходжень в 2,8 рази - до 995,1 млн грн з 346,2 млн грн за аналогічний період 2012 року.

Президент України Віктор Янукович 18 листопада 2011 року підписав Закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законодавчих актів України, що стосуються спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності". Законом визначено чотири групи підприємців, які можуть працювати за спрощеною системою.

До першої групи належать дрібні підприємці з обсягом доходу до 150 тис. грн, які не мають найманих робітників. До другої групи - фізичні особи, які мають обсяг доходу 1 млн грн і мають право наймати 10 найманих працівників. До третьої групи належать фізичні особи-підприємці з обсягом доходу щонайбільше 3 млн грн і кількістю найманих працівників до 20 осіб. Для таких підприємців ставка податку встановлена ​​на рівні 3% або 5% залежно від того, з ПДВ чи без ПДВ ведеться їхня діяльність. До четвертої групи належать підприємці або юридичні особи з обсягом доходу щонайбільше 5 млн грн, правом наймати до 50 осіб і ставкою податку на рівні 3% або 5%.

Законодавчими змінами, які набули чинності з 1 липня 2012 року, база оподаткування єдиним податком була розширена, зокрема були введені 5-а і 6-а групи «спрощенців». Ставка єдиного податку для п'ятого і 6-ої групи становить 5% і 7% відповідно.

Найбільш популярною залишається друга група «спрощенців», в якій працюють 641 тис. підприємців. «Спрощенцям» другої групи дозволено подавати звітність раз на рік, а не щоквартально.