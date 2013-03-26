Держборг України зріс до 66,5 млрд дол.

Загальна сума державного і гарантованого боргу України за лютий 2013 року збільшилася на 0,8%, з початку року - на 3,2% - до 66,549 млрд доларів США. Повідомлення про це розміщене на офіційному сайті Міністерства фінансів.

У гривневому еквіваленті борг збільшився в лютому також на 0,8%, або на 4,474 млрд грн, - до 531,926 млрд грн.

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) у лютому ц.р. скоротився на 1,6% - до 38,134 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) - зріс на 4,5%, до 28,415 млрд дол.

Прямий держборг України в лютому зріс на 2% (з початку року на 5%) - до 52,442 млрд дол., при цьому зовнішній держборг - на 0,9%, до 26,456 млрд дол., внутрішній - на 3,1%, до 25,987 млрд дол.

Сума гарантованого державою боргу України в лютому зменшилася на 3,2% - до 14,107 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг становив 11,678 млрд дол., гарантований внутрішній - 2,428 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України у 2012 році збільшився на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд дол.

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