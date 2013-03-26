Столична податкова нагадує держслужбовцям про обов'язкову подачу декларації про доходи до 1 квітня

Державна податкова служба України в Києві нагадує державним службовцям про необхідність до 1 квітня подати декларацію про доходи, отримані в 2012 році.

Згідно з повідомленням ДПСУ Києва, до декларації вносяться дані про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру. Неподання декларації у встановлений термін може бути підставою для притягнення до адміністративної відповідальності - штрафу від 170 до 425 грн. Водночас, якщо декларація не була подана вчасно з поважної причини - внаслідок хвороби або декретної відпустки, її можна подати до 31 грудня 2013 року.

Серед осіб, які зобов'язані подати декларацію - державні службовці, посадові особи органи місцевого самоврядування, військові, депутати рад усіх рівнів, судді, посадові особи прокуратури, СБУ, митної та податкової служб.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня в Україні розпочалася деклараційна кампанія, яка завершиться 1 травня 2013 року. На час проведення деклараційної кампанії всі податкові органи, задіяні в прийомі декларацій, працюють в посиленому режимі.