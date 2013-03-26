Великі вкладники кіпрських банків можуть втратити до 40% своїх вкладів

Вкладники кіпрських банків, на рахунках яких є суми понад 100 тисяч євро, можуть втратити до 40% своїх вкладів.

Як повідомляє ВВС, про це заявив міністр фінансів Кіпру Міхаліс Сарріс.

До того ж, за його словами, вкладників кіпрських банків, на рахунках яких є суми щонайбільше 100 тисяч євро, не зачеплять конфіскаційні заходи, що вводяться.

За словами міністра фінансів, неминучий деякий відплив капіталів після того, як у четвер відкриються банки. Проте він вважає, що після надходження до банків за кілька тижнів фінансової допомоги ЄС і МВФ становище нормалізується, і до інвесторів повернеться впевненість.

Як відзначає ВВС, відповідно до досягнутої угоди на великі рахунки в двох найбільших банках країни Кіпру накладуть конфіскаційний збір. Стало відомо, що рахунки понад 100 тисяч євро в банках Bank of Cyprus і Laiki будуть заморожені і використані при рекапіталізації першого банку і виплаті заборгованості другого, а збитки вкладників врешті-решт будуть конвертовані в банківські акції.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 25 березня, країни єврозони, Єврокомісія, МВФ і ЄЦБ ухвалили політичне рішення про надання Кіпру фінансової допомоги у розмірі 10 млрд євро.

Згідно з рішенням, буде проведена реструктуризація другого найбільшого банку острова Laiki bank. Таким чином, Кіпр зможе уникнути дефолту.

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