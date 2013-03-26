ПУМБ має намір підвищувати операційну ефективність без нарощування частки на ринку

У 2013 році «Перший український міжнародний банк» у результаті зміни стратегії має намір підвищувати операційну ефективність без нарощування частки на ринку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив глава правління ПУМБ Сергій Черненко на прес-конференції, присвяченій презентації фінансових результатів банку за 2012 рік за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

За його словами, банк розчарований показником прибутку за підсумками 2012 року, оскільки ставив більш високі цілі, тому в поточному році основними завданнями банку є підвищення ефективності операційної діяльності, впровадження нової автоматизованої банківської системи і підвищення продуктивності контакт-центру. Також С.Черненко повідомив, що банк змінив затверджену раніше стратегію, відповідно до якої планувалося до 2014 року ввійти до топ-5 банків за обсягами активів, у зв'язку з економічною ситуацією. «Нова стратегія банку припускає не нарощування частки ринку, а підвищення операційної ефективності та рівня сервісу. Ми дуже сильні в корпоративному бізнесі, плануємо продовжити розвиток напрямків для малого та середнього бізнесу, кредитування агросектору, факторингу і прямого дилінгу, а також хочемо підсилити присутність у роздробі. Рівень зростання кредитного портфеля залишатиметься на рівні минулого року», - сказав глава правління.

Щодо підсумків 2012 року згідно з МСФЗ, глава правління повідомив, що показник операційного доходу банку зріс на 18% до 204,4 млн дол. у порівнянні з 2011 роком. До того ж чистий прибуток банку знизився на 38% до 34,7 млн ​​дол. за рахунок збільшення відрахувань у резерви за кредитами, тоді як показник знецінених кредитів знизився. «Ми свідомо збільшили відрахування в резерви, щоб збільшити покриття знеціненого портфеля в умовах нестабільного ринку, і в підсумку покриття знеціненого портфеля за підсумками 2012 року зросло до 55% з 49%», - прокоментував С.Черненко. «Ми дотримуємося консервативної політики управління ризиками, і наші резерви - це оцінки того, що відбулося в банківській системі в 2009 році», - додав він.

Також глава правління повідомив, що, не дивлячись на зниження темпів зростання в банківському секторі країни і ситуацію на ринку, банк збільшив обсяги активів, зокрема кредитування, обсяги залучених коштів клієнтів і капітал. «Обсяг виданих кредитів зріс на 8,3% до 2,6 млрд дол., тобто зростання в 4 рази вище, ніж по банківській системі загалом. Крім того, 100% кредитного портфеля покрито клієнтськими засобами, що є стратегічною метою для більшості сучасних банків», - сказав банкір.

Довідка УНІАН. «Перший український міжнародний банк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи найбільших банків України.

Банк входить до складу провідної фінансово-промислової групи України «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Основним власником банку є український бізнесмен Рінат Ахметов через компанію «СКМ Фінанс» (92,24% акцій банку).

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