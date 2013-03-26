ПУМБ не має наміру передавати напрямок споживкредитування «Банку Ренесанс Капітал»

«Перший український міжнародний банк» не має наміру передавати напрямок споживчого кредитування «Банку Ренесанс Капітал», який також входить до складу групи СКМ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам голова правління ПУМБ Сергій Черненко на прес-конференції, присвяченій презентації фінансових результатів банку за 2012 рік за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ).

За його словами, в 2012 році банк збільшив обсяги кредитування на 8,3% - до 2,6 млрд дол., при цьому найбільші темпи зростання зафіксовані за споживчими кредитами, обсяг яких зріс до 35% з 15% портфеля роздрібних кредитів. На запитання кореспондента УНІАН щодо намірів передати напрямок роздрібного кредитування «Банку Ренесанс Капітал», який спеціалізується на роздрібному кредитуванні, глава правління заявив, що банки не є конкурентами. «Банк Ренесанс Капітал» спеціалізується на масовому сегменті споживчого кредитування, в якому ми не працюємо. Наші споживчі кредити надаються за зарплатними проектами та за напрямком приватного банкінгу. У нас абсолютно різні продукти, і в наші плани не входить передача роздрібного кредитування, ми й далі будемо розвиватися як універсальний банк», - сказав С.Черненко.

Як повідомляв УНІАН, акціонер «Першого українського міжнародного банку» (ПУМБ) і «Банку Ренесанс Капітал» (бренд «Ренесанс Кредит») не має наміру проводити злиття банків, вони і далі функціонуватимуть як різні напрями бізнесу.

Угода з купівлі групою СКМ 100% акцій «Банку Ренесанс Капітал» завершилася в березні 2011 року. За словами голови наглядової ради банку Іллі Архипова, покупка банку "Ренесанс Кредит" була виходом у сегмент споживчого кредитування.

Довідка УНІАН. «Перший український міжнародний банк» працює на ринку України з 1991 року і входить до групи найбільших банків України.

Банк входить до складу провідної фінансово-промислової групи України «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Основним власником банку є український бізнесмен Рінат Ахметов через компанію «СКМ Фінанс» (92,24% акцій банку).