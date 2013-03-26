Міжбанк закрився підвищенням долара і євро

У вівторок, 26 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1360/8,1410, на 12:00 звузився спред: 8,1375/8,1405. На час закриття торгів цінові рівні підвищилися до 8,1410/8,1450 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2635/39, на 12:00 ціни підвищилися до 0,2636/40. На час закриття ціни не змінилися. У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 30,8600 (+0.1495).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2840/80. Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,4610/10,4695, на 12:00 ціни пішли вгору: 10,4685/10,4780. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH становили 10,4735/10,4835.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 25 березня, на міжбанку торги доларом США відкрилися такими котируваннями - 8,1340/8,1410, на 12:00 звузився спред: 8,1370/8,1400. На час закриття торгів цінові рівні встановилися на таких значеннях - 8,1375/8,1400 грн/дол.

Ринок євро-гривня відкрився такими індикативними котируваннями - 10,5760/10,5865, на 12:00 ціни пішли вгору: 10,5880/10,5980. На час закриття торгів цінові показники щодо EUR/UAH впали до 10,5255/10,5345.