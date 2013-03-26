Мінфін на аукціоні 26 березня додатково запропонував 4-річні валютні ОВДП

Міністерство фінансів України на аукціоні з продажу облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 26 березня додатково запропонував інвесторам 4-річні валютні ОВДП і 3-річні держпапери з можливістю дострокового погашення. Про це повідомляється в оприлюдненому на сайті міністерства графіку ОВДП-аукціонів на березень.

Як повідомляв УНІАН, на останньому в цього місяця ОВДП-аукціоні, 26 березня, Мінфін планував продавати ОВДП терміном обігу 12 місяців, 5 і 7 років, а також держпапери, номіновані у валюті, терміном обігу 2 і 3 роки.

Довідка УНІАН. Станом на 26 березня обсяг ОВДП, що перебувають в обігу, за сумою основного боргу становить 205,87 млрд грн, водночас у власності НБУ перебувають держпапери на суму 121,935 млрд грн, у власності банків - 70,033 млрд грн, нерезидентів - 5,505 млрд грн.

Мінфін України у 2012 році під час проведення аукціонів з продажу ОВДП залучив до державного бюджету 35,9 млрд грн, 2,5 млрд дол і 316,6 млн євро.