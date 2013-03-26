10 банків зосередили 95% ринку еквайрингу України

На сьогодні в Україні 10 банків - лідерів зосередили 95% ринку еквайрингу, і концентрація ринку продовжуватиметься, при цьому лідери ринку не зміняться, повідомив журналістам заступник голови правління «Ощадбанку» Антон Тютюн під час дискусії на тему: «Банківський бізнес у 2013 році».

Як передає кореспондент УНІАН, за його словами, бізнес еквайрингу (прийняття до оплати платіжних карт як засіб оплати шляхом установки на підприємствах торгівлі (послуг) платіжних терміналів або імпринтерів) вимагає істотних інвестицій і витрат часу, тому лідери на ринку залишаться незмінними. «Це основний дохід для банків на найближчі кілька років з урахуванням ситуації в кредитуванні. Ринок еквайрингу достатньо витратний і низькорентабельний, тому банки шукатимуть спосіб заробляти на цьому бізнесі», - сказав банкір.

Також А.Тютюн позитивно оцінив ініціативу Національного банку щодо обмеження готівкових розрахунків і повідомив, що у 2012 році обсяг безготівкових платежів становив 12%, тоді як у 2005 році цей показник становив 3%. «Безготівкові платежі ростуть природним чином, і розвиватимуться незалежно від обмежень. Тому на першому етапі сума обмеження у розмірі 150 тис. грн є оптимальною, але надалі вона може бути знижена», - вважає експерт.

Як повідомляв УНІАН, за даними Національного банку, сума операцій з використанням платіжних карт у 2012 році зросла на 28,7% - до 741,48 млрд грн. Лідерами за обсягом випущених карт і кількістю банкоматів в Україні є «Приватбанк» (35,84 млн карт в обігу, 16,25 млн активних карт, 14 879 банкоматів), «Ощадбанк» (10,18 млн карт в обігу, 2,93 млн активних карт, 1 937 банкоматів) і «Райффайзен Банк Аваль» (4,04 млн карт в обігу, 2,85 млн активних карт, 3 423 банкомати).