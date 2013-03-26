S&P очікує зменшення ВВП єврозони

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's очікує зменшення економіки єврозони на 0,5% цього року проти 0,1% раніше, відзначаючи складні фінансові умови, що зберігаються в регіоні, повідомляється у прес-релізі агентства, передає РІА «Новости».

Наступного року аналітики S&P очікують скромного зростання в 0,8%. "Недостатній ефект від монетарної політики ЄЦБ для реальної економіки посилює існуючі труднощі", - вважає головний економіст агентства з країн Європи, Близького Сходу й Африки Жан-Мішель Сіс (Jean-Michel Six).

Крім того, він відзначає велику різницю в показниках зовнішньоторгівельного балансу різних країн регіону. Наприклад, іспанський експорт зріс на 17,5% в 2007-2012 роках, тоді як у Німеччині цей показник становить 14%. У Франції зростання становило всього 2,6% за той же період, а Італія зафіксувала спад на 0,8%.

Експорт, на думку S&P, є ключем для прискорення відновлення економічних темпів в Європі. "Що швидше зростає обсяг зовнішньої торгівлі, то менше доведеться показникам внутрішнього попиту орієнтуватися на відновлення балансу всієї економіки", - додав Сіс.