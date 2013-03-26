Обмеження готівкових розрахунків не призведе до подорожчання банківських послуг - банкіри

Ініціатива Національного банку України (НБУ) щодо обмеження готівкових розрахунків до 150 тис. грн не призведе до дорожчання банківських послуг для населення.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили журналістам представники НБУ і комерційних банків під час дискусії на тему: «Банківський бізнес у 2013 році».

Заступник голови НБУ Віра Ричаківська, підбиваючи попередні підсумки громадського обговорення ініціативи НБУ щодо обмеження готівкових розрахунків, відзначила, що учасники обговорення занепокоєні питанням вартості банківських послуг із забезпечення безготівкових платежів. «Обслуговування готівкових платежів є дорожчим для банків, ніж безготівкових. Крім того, ця операція є абсолютно стандартною для банків, тому не коштуватиме клієнту дорожче, ніж операція з готівкою», - прокоментувала вона.

Виконавчий директор Незалежної асоціації банків України, голова правління «Укргазбанку» Сергій Мамедов вважає, що для споживача товарів і послуг зручніше і вигідніше розраховуватися платіжною карткою, оскільки у разі розрахунку в торговій мережі клієнт за розрахунки не платить, водночас банки зазвичай встановлюють відсотки на залишок по карті.

«Банки знижуватимуть рівень комісій, оскільки безготівкові платежі для банку дешевші. Крім того, збільшення залишків на рахунках банків знизить вартість ресурсів, що також позитивно позначиться на вартості послуг банків», - сказала заступник голови правління «Ерсте Банку» Світлана Черкай. За її словами, банки мають забезпечувати встановлені нормативи НБУ щодо роботи з готівкою і закладають відповідні витрати у вартість своїх послуг.

Як повідомляв УНІАН,проект постанови про встановлення граничної суми готівкового розрахунку оприлюднено на офіційному сайті НБУ для громадського обговорення, яке триватиме до 8 квітня. Проект передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися у готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн.

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