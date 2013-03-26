Експерти: пожвавлення кредитування неможливе без зниження ставок за кредитами

Істотне зростання обсягів кредитування і в роздрібному, і в корпоративному сегменті неможливе за існуючих ставок за кредитами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили журналістам представники Національного банку і комерційних банків під час дискусії на тему «Банківський бізнес у 2013 році».

За словами заступника директора генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олександра Арсенюка, ситуація на грошово-кредитному ринку в даний час зрівноважена, але обсяги кредитування зростають дуже повільно.

«За підсумками 2012 року банки залучили більше депозитів, але видали менше кредитів. Це зумовлено недостатнім попитом на кредити з боку економіки, тому банки спрямовують ресурси в інші сфери, наприклад, у державні цінні папери, погашення заборгованості зовнішнім кредиторам», - сказав представник НБУ.

Він також повідомив, що Національний банк вживає заходів для стимулювання попиту на кредити, зокрема вдосконалення інструментів рефінансування і відсоткової політики, а також активно співробітничає з цього питання з урядом у рамках Програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки.

Заступник голови правління «Ощадбанку» Антон Тютюн вважає, що банки не видають кредити, зважаючи на відсутність кредитоспроможних позичальників. «Є загальнодержавна проблема недостатнього захисту прав кредитора. Значна частина економіки країни перебуває у тіні. Також існує проблема високої вартості ресурсів, через що вартість кредитів теж висока», - сказав банкір.

За словами заступника голови правління «Ерсте Банку» Світлани Черкай, у міру підвищення фінансової грамотності населення «акуратніше» ставиться до кредитів, тому попит на кредити у роздрібному сегменті також знижується.

Як повідомляв УНІАН, за оцінками експертів, зростання обсягів кредитування в 2013 році не перевищить 10%, і сплеску кредитної активності не передбачається.

Обсяги кредитування у 2012 році були менші за очікувані, переважно через високі відсоткові ставки і низький попит на кредити у зв'язку з падінням виробництва.