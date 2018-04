Центральний банк Кіпру роз'яснив рішення Єврогрупи

Центральний банк Кіпру у зв'язку з численними повідомленнями ЗМІ про процес оздоровлення банку Laiki і його поглинання Банком Кіпру (Bank of Cyprus) і "щоб уникнути непорозумінь і помилок" у вівторок опублікував на своєму сайті роз'яснення рішень Єврогрупи від 25 березня 2013 року, повідомляє РІА «Новости».

Процес оздоровлення Laiki (Cyprus Popular Bank) включає в себе його поділ на "хороший" і "поганий" банки, з повною гарантією вкладів Laiki у розмірі до 100 тисяч на одного вкладника. Це стосується і спільних рахунків (joint accounts), що належать кільком власникам, йдеться у в прес-релізі. Передбачається поглинання Банком Кіпру "хорошої" частини Laiki в рамках реструктуризації і консолідації двох банків.

Рада керівників ЄЦБ зобов'язалася негайно забезпечити ліквідністю Bank of Cyprus відповідно до правил Євросистеми, так що ліквідність Bank of Cyprus не залежить від передачі йому ліквідності, що надається банку Laiki в рамках екстреного механізму (ELA). Bank of Cyprus потребує рекапіталізації, за якої власники рахунку до 100 тисяч євро будуть повністю захищені відповідно до законодавства Європейського Союзу.

Призначення тимчасових спеціальних керуючих в обох банках спрямоване на сприяння і завершення процесу оздоровлення та реструктуризації Laiki і Bank of Cyprus. Що стосується останнього, завдання спеціального керуючого полягає, передусім, в рекапіталізації. У будь-якому випадку процес консолідації не є синонімом процесу ліквідації, підкреслює ЦБ Кіпру.

"Процес оздоровлення стосується тільки цих двох банків. Решти кіпрської банківської системи не стосуються ні процес з оздоровлення, ні рішення Єврогрупи", - йдеться в повідомленні.

