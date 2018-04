Fitch помістило рейтинги Кіпру до списку на перегляд з можливістю зниження

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings помістило довгостроковий і короткостроковий рейтинги дефолту емітента Кіпру в іноземній і місцевій валютах до списку на перегляд з можливістю зниження, повідомляється на сайті агентства.

Зараз рейтинг Кіпру знаходиться на позначці В.

Fitch пояснює, що рішення про те, щоб помістити рейтинг на перегляд, пов'язане з проблемами банківської системи Кіпру, які можуть негативно вплинути на економіку країни.

Раніше агентство знизило до дефолтних рейтинги банків Laiki і Bank of Cyprus. Раніше стало відомо, що Bank of Cyprus пройде через реструктуризацію, а Laiki буде закритий, причому його здорові активи передадуть конкурентному Bank of Cyprus, передає «Газета.Ru».

У ніч на понеділок рада міністрів фінансів країн єврозони (Єврогрупа) зняла загрозу дефолту Кіпру, досягнувши угоди про надання Нікосії фінансової допомоги в розмірі 10 млрд євро.

