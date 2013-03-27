На торгах у середу ймовірне падіння пари EUR/USD до позначки 1,27 - Forex club

На світових валютних торгах у середу, 27 березня, уявний спокій вівторка може змінитися новою хвилею агресивних розпродажів на тлі повідомлення про те, що кошти, які начебто заблоковані в кіпрському банківському секторі, поступово витікають з держави, прогнозують аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їхню думку, пара EUR/USD у поточній ситуації може впасти до позначки 1,27.

Пара GBP/USD поки дотримується "спокійної" тактики на тлі порожнього економічного календаря. Опубліковані сьогодні дані навряд чи викличуть сплеск емоцій, проте коректування по ВВП не варто повністю скидати з рахунків. Найближчі цілі - на 1,5260, 1,53 і 1,5340.

Консолідація USD/JPY сьогодні може продовжитися, проте вже в четвер пара може взяти курс на найближчий опір 95,00 і далі 95,30.