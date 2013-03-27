Місія МВФ розпочала роботу в Україні

Місія ключового кредитора України - Міжнародного валютного Фонду (МВФ), як і планувалося, з 27 березня почала роботу в Києві, повідомили агентству УНІАН у київському офісі МВФ.

«У нас нічого не змінилося, як планували почати роботу 27 березня, так і почали», - сказали в офісі.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов підтвердив факт приїзду місії МВФ до Києва.

«Місія МВФ почала роботу в Україні. Настрій у команди Кабінету міністрів і Національного банку – хороший. Ми дуже активно працюємо, тому що вкрай зацікавлені в отриманні коштів. Причини зацікавленості я вже не раз називав. Але ми до того ж вкрай зацікавлені у рефінансуванні тих кредитів, які вже були одержані від МВФ», - сказав міністр, відповідаючи на запитання УНІАН.

За його словами, поки що рано говорити про можливі результати роботи представників Фонду, оскільки переговори тільки почалися, і вони пройдуть не лише в профільних міністерствах, а й також за участю перших осіб держави.

Асоціація українських банків повідомила про намір місії МВФ на чолі з Крістофером Джарвісом провести зустріч і з українськими банкірами.

«З 27 березня по 10 квітня 2013 року в Києві перебуватиме місія МВФ, яка має продовжити переговори з владою України про нову програму фінансування в рамках угоди "стенд-бай". Серед завдань, які необхідно вирішити для активізації економічного зростання в Україні, стоїть питання банківського сектору і, зокрема, оздоровлення банківської системи», - цитує прес-служба АУБ листа постійного представника МВФ в Україні Макса Альєра.

Як повідомляв УНІАН, місія МВФ планує провести переговори з владою України в період з 27 березня по 3 квітня 2013 року для продовження переговорів про укладення нової угоди стенд-бай (SBA).

Раніше постійний представник МВФ в Україні Макс Альєр повідомляв, що Фонд відзначає прогрес у переговорах з українською владою і вважає його достатнім для продовження діалогу.

До того ж він зазначив, що аналіз, проведений за підсумками візиту попередньої місії, яка працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого, підтверджує правильність раніше виданих Україні рекомендацій, зокрема щодо необхідності вирівнювати ціни на газ для населення, ведення гнучкого валютного курсу і реформування банківського сектора економіки.

Місія Міжнародного валютного фонду працювала в Україні з 29 січня по 12 лютого. На думку експертів, основне завдання місії - збір технічної інформації про економічний стан України з метою продовження подальшої співпраці та пошуку умов підписання нової програми кредитування України з боку МВФ.

Міністр економічного розвитку і торгівлі України Ігор Прасолов заявляв, що Мінекономрозвитку очікує приїзду місії МВФ наприкінці березня, і що українська сторона демонструє стриманий оптимізм щодо переговорів стосовно валютного курсу, тарифів і питання подолання дефіциту бюджету НАК «Нафтогаз України».